Territoriumdrift, mannelijkheid en het idee dat niemand boven je staat: binnenkijken in het hoofd van de voetbalhooligan

"In plaats van elkaar met knuppels of blote vuisten te lijf te gaan, kies je bij voetbal bijvoorbeeld elf mensen uit. Die gaan namens jouw groep de strijd aan met een andere groep, binnen afgesproken regels." Voetbal werd op die manier een echte volkssport. Maar vanaf de jaren 60 kwam het hooliganisme opzetten, om te beginnen in Engeland.

"Door de babyboom van na de Tweede Wereldoorlog kwamen er heel veel jongeren. Met die jongeren ontstonden er subculturen, onder andere een subcultuur van georganiseerd geweld", verklaart Spaaij. Het hooliganisme waaide over naar de rest van Europa. "In de vroege jaren 80 hebben we het hier in België voor het eerst goed leren kennen", weet ethicus Ignaas Devisch, die enkele jaren geleden door Club Brugge werd ingeschakeld om een ethische code uit te werken voor de club.

"Daarna zijn er veel inspanningen gebeurd om dat beter te organiseren. Dat is ook tot stand gekomen. Maar sinds anderhalf jaar tijd, na corona, hebben we al veel incidenten gehad en is het precies terug naar af." Volgens Devisch is het nog gissen naar waar de angel precies zit. "Is het omdat mensen zich een tijd al dan niet letterlijk opgesloten gevoeld hebben? Feit is dat er momenteel veel wantrouwen en frustratie in de samenleving aanwezig is."