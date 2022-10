Brandweer redt stier uit zwembad in Kortemark: "Dier was op zoek naar vrouwelijk schoon"

Deze namiddag moeten de bewoners van een grote villa in de Handzamestraat in Kortemark stevig geschrokken zijn. Een jonge stier bleek in hun zwembad gesukkeld te zijn en lag te spartelen om boven te blijven. De bewoners vreesden dat het stiertje zou verdrinken en belden in allerijl de brandweer op. Die kon het dier snel redden.

"Een brandweerman sprong in het zwembad en bevestigde enkele brandweerslangen rond het dier", zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe. "Met vereende krachten konden we het dier zo uit het water redden. In een kleine tien minuten kregen we het dier terug op het droge."

Dierenarts Sander Moerman werd opgetrommeld om het stiertje te onderzoeken. "Het gaat om een jong stiertje van zo'n 350 kilogram", zegt hij. "Het dier was al verzwakt en lag dus wellicht al een hele tijd te spartelen. Het had een temperatuur van 35,5 graden terwijl het normaal 38 moet zijn. Gelukkig was het anders gezond. Even opwarmen in de zon was voldoende."