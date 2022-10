Twee OCMW-medewerkers uit Diest geschorst na tuchtonderzoek grensoverschrijdend gedrag

Twee medewerkers van het OCMW in Diest zijn geschorst na bewijs van pesterijen en intimidatie op het werk. De namen van de twee doken op in getuigenissen over grensoverschrijdend gedrag. De stad startte een onderzoek en zolang dat liep, werden de twee medewerkers preventief geschorst. Nu is het onderzoek afgerond en daaruit blijkt dat beide medewerkers zich wel degelijk schuldig hebben gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag. Daarom heeft het schepencollege beslist om hen te schorsen voor respectievelijk 5 en 3 maanden.