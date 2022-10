Zonnig, droog en tot 21 graden warm: uitzonderlijk weer voor eind van oktober (en daar zitten de straalstroom en de klimaatverstoring voor iets tussen)

"Wat zien we? Die straalstroom is veel trager aan het worden. Die gaat veel meer bochten maken, trager bewegen en ook soms stil blijven staan. Dat is exact wat we nu aan de hand hebben: de straalstroom ligt stil met een meander of kronkel boven onze regio. Het hogedrukgebied dat daaraan gerelateerd is, blijft zo boven onze regio hangen en zorgt voor die uitzonderlijke weersomstandigheden die we nu hebben."