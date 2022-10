Vanaf volgend academiejaar verplichte starttoets voor biomedische wetenschappen

De starttoets is een ijkingstoets waaraan, in geval van negatieve resultaten, een verplicht remediëringstraject gekoppeld wordt. In de bachelor biomedische wetenschappen gaat het concreet om ongeveer 1.000 studenten die voortaan een starttoets zullen moeten afleggen voor de start van hun eerste jaar.

Het is al de twaalfde studierichting waarvoor voortaan een starttoets georganiseerd wordt. Sinds de start van deze Vlaamse regering is de hoeveelheid studierichtingen met een verplichte starttoets verdrievoudigd. Dat moet zorgen voor een betere oriëntering of snelle heroriëntering van startende studenten.

"Stap voor stap breiden we het systeem van de starttoetsen verder uit", zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA). "Wie ondermaats presteert op de starttoets, kan meteen werken aan de tekorten. Dit is dus echt in het belang van de studenten. Dankzij de starttoets weten studenten vooraf wat te verwachten van de opleiding en welke tekorten ze mogelijk moeten bijspijkeren. Met een goede oriëntatie besparen we velen een ontgoocheling later."