Vogelkopjes achtergelaten in drinkfontein in centrum Aartselaar: "Behoorlijk ziek"

In de drinkfontein op het plein aan het Laar, midden in het centrum van Aartselaar, werd zondagochtend een bijzonder onsmakelijke ontdekking gedaan. Iemand heeft er afgerukte of afgehakte vogelkopjes achtergelaten. "Het is hoogst onaangenaam om zoiets te doen, heel ziek. De politie neemt dit zeer ernstig en we hopen snel te achterhalen wie dit gedaan heeft", zegt burgemeester Sophie De Wit. "Als dit een grap is, dan is het een heel wansmakelijke en weinig respectvol."

Zaterdag werd er ook al vandalisme gepleegd in het centrum. "Onze Warme William werd 's nachts in de struiken geschopt. Dat is die heel grote, blauwe knuffelbeer voor mensen die het wat moeilijk hebben. Of het om dezelfde daders gaat, dat weten we niet. Maar het is heel spijtig dat zoiets in ons dorp gebeurt."