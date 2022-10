Voorwaardelijke celstraf en boete voor trucker die meisje van 12 doodreed in Zwevegem

"De moeder van het meisje is opgelucht nu de straf bekend is", reageert de advocaat van de moeder. "Het meisje is al meer dan twee jaar van ons heengegaan. Er waren veel zittingen, de zaak is verschillende keren uitgesteld en er is veel over geschreven. Finaal kunnen we de zaak achter ons laten. Al moet ik daar nog de kanttekening bij maken dat een hoger beroep nooit uit te sluiten is."