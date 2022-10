Van de 19e eeuw tot nu: hoe Rishi Sunak en zijn familie kinderen van de Brits-Indiase diaspora zijn

Indiase migranten werden vrij goed onthaald in het Verenigd Koninkrijk. In de eerste periode kwamen ze naar hier als student of knecht. In de tweede helft van de twintigste eeuw gingen velen werken in de zware industrie. "Maar er waren ook artsen en verpleegsters", vertelt Goddeeris, "de scholen in de kolonies werden erkend en dus konden zij in het Verenigd Koninkrijk werken".

Ze konden ook aan Britse universiteiten studeren en waren altijd goed vertegenwoordigd in het Britse hoger onderwijs. Er waren dus veel kansen en daardoor vind je relatief veel Indiërs hoog op de sociale ladder.

Toch was er ook sprake van racisme. Goddeeris vertelt dat dit zeker het geval was in de jaren '70 en '80. "Dat is nu al veel minder. Je ziet het vooral wanneer celebrety's uit de bocht gaan en lachen met het Indiaas accent."