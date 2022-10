5 jaar cel voor verkrachter die 27 vrouwen seksueel afperste via Tinder en Snapchat

"Mijn cliente is bijzonder tevreden met de veroordeling", reageert advocaat Wouter Smet die één van de slachtoffers verdedigt. "De rechter heeft alle aanklachten erkend. De jongeman ging tewerk als een Trojaans paard. Eerst charmeren, dan chanteren en uiteindelijk overgaan tot misdaden als aanranding en verkrachting."

Op het proces was maar een kleine minderheid van de slachtoffers aanwezig. "Er is een groot schaamtegevoel bij de slachtoffers", zegt Smet. "Maar dit is een nieuwe realiteit waar we niet aan voorbij mogen gaan. Het internet maakt slachtoffers. Het is goed dat de rechtbank dit erkent en forse straffen oplegt", aldus de advocaat.