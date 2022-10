Mark Tijsmans haalt uit naar eigen partij N-VA: "Waar is Antwerps cultuurschepen Nabilla? Ook met mij wilde ze nooit praten"

De acteur zegt dat cultuur voor N-VA niet belangrijk is. Nochtans heeft de partij met Jan Jambon in Vlaanderen de bevoegde minister, en met Ait Daoud de schepen in Antwerpen. "Of ik met mijn uitspraak tegen de schenen schop binnen de partij? Ongetwijfeld, maar dat is het gevoel dat bij mij overheerst. De schrapping van de projectsubsidies in Antwerpen raakt vooral jonge mensen. Een groep waar ik als auteur van kinderboeken een nauwe band mee heb. Ik ken veel van die theaterstudenten."

Na de gemeenteraad van gisteravond is Tijsmans gestopt met de politiek. "Ik ging sowieso verhuizen en uit de Antwerpse gemeenteraad stappen maar ik verlaat de politiek nu vroeger dan verwacht. Deze besparing is de druppel die de emmer deed overlopen. Maar ik voel me al langer niet goed bij het beleid op lange termijn", zegt Tijsmans op Radio2.