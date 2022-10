"Rusland speelt in op de nucleaire psychose van het Westen": waarom "vuile bom" de propaganda rond Oekraïne beheerst

Na "annexatie" en "mobilisatie" domineert de laatste dagen een andere term de berichtgeving over de oorlog in Oekraïne: "vuile bom". Het was Rusland dat het woord het afgelopen weekend voor het eerst in de mond nam. Volgens het Kremlin is Oekraïne zo'n bom aan het voorbereiden en zit het land zelfs al in de laatste fase van de ontwikkeling.