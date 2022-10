Supporter van Anderlecht veroordeeld omdat hij voetzoeker naar doelman Simon Mignolet van Club Brugge gooide

De supporter in kwestie kon worden geïdentificeerd en de man moest zich vorige maand voor de correctionele rechtbank van Brussel verantwoorden. Het parket eiste 6 maanden cel en een boete van 800 euro tegen de man, die de feiten had bekend na zijn arrestatie. Tijdens zijn proces ontkende hij echter de voetzoeker te hebben gegooid. “Ik heb niets geworpen”, klonk het. "Ik dacht aan mijn vrouw en familie en heb bij het verhoor dan maar gezegd wat ze wilden horen.” RSC Anderlecht eiste op het proces een schadevergoeding van 43.000 euro omdat de club onder meer inkomsten had misgelopen door de sluiting van een tribune.