Antispiekhoeden in de Filipijnen gaan de wereld rond: "Ik zocht leuke manier om integriteit en eerlijkheid te verzekeren"

Het lijkt wel carnaval of een Halloweenfeestje, maar de foto’s in dit bericht zijn wel degelijk genomen in volle examenperiode. Mary Joy Mandane-Ortiz is docent werktuigbouwkunde op de Bicol University College of Engineering in de Filipijnse stad Lagazpi. Ze had haar studenten de opdracht gegeven om zelf een antispiekhoed te ontwerpen, zodat ze niet zouden kunnen spieken tijdens de tussentijdse examens.