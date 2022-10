Man van 23 uit Wilrijk veroordeeld voor 16 autodiefstallen

Een 23-jarige man uit Wilrijk heeft 40 maanden cel gekregen voor 16 autodiefstallen en één poging tot diefstal. Hij moet ook 192.000 euro aan schadevergoedingen betalen. De man maakte deel uit van een bende die onder meer actief was in Antwerpen, Puurs, Brussel, Boom, Meise, Merchtem en Asse. De bende was vooral geïnteresseerd in Range Rovers.