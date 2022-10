De Warande in Diest krijgt dan toch atletiekpiste van 400 meter, stad past plannen aan na protest

Het stadsbestuur gaat de plannen nu dus aanpassen en voorziet een project mét atletiekpiste van 400 meter. Voor Roba is dat "een mooi cadeau voor onze 75ste verjaardag die we onlangs hebben gevierd." Ondervoorzitter Ronny Frederickx reageert dan ook opgetogen. "We zijn heel bij dat de 400 meter piste opgenomen is als minimumvereiste. Ook alle ouders en sympathisanten van de club die hebben meegestreden zijn daar heel gelukkig mee."

De meerderheid van Open Diest en DDS wil in het Warandepark ook een voetbalveld in kunstgras aanleggen, maar de oppositie vindt dat dan weer geen goed idee. Ook voor de atletiekclub is dat nog een heikel punt. "Er is in het project ruimte voorzien voor spring- en werpnummers en normaal gezien doe je zoiets binnen de piste zelf. Maar op een kunstgrasveld lukt dat niet. Je kan bijvoorbeeld de impact van een worp (bijvoorbeeld bij kogelstoten red.) niet meten op kunstgras. Als het kunstgrasveld voor het voetbal binnen de piste wordt aangelegd, is dat voor ons dus een probleem", aldus nog Frederickx.



In totaal zal de aanleg van het nieuwe sportpark zo'n 5 miljoen euro kosten. De stad wil het beheer van de nieuwe sportsite ook uitbesteden. Dat wordt geraamd op 1,4 miljoen euro per jaar.