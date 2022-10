Belgische voetbalbond: "Qatar heeft beloofd dat LGBTQIA+-gemeenschap veilig naar het WK voetbal kan komen"

Ook de Belgische voetbalbond is naar eigen zeggen niet tevreden dat Qatar het WK mag organiseren. Volgens CEO Peter Bossaert is er wel beloofd dat iedereen welkom zal zijn, ongeacht de seksuele geaardheid. "We hebben vanuit de wereldvoetbalbond Fifa en het regime van Qatar de garantie gekregen dat ook de LGBTQIA+-gemeenschap veilig naar het WK kan komen."

"Hand in hand lopen kan, maar we moeten er ook respect voor hebben dat we in een andere cultuur terechtkomen. Knuffelen of kussen in het openbaar is not done in Qatar. Ook voor heterokoppels.