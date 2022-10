Crowdfunding gestart voor sociale restaurants die vernield zijn door gasexplosie in Oostende

De gasexplosie in Oostende, twee weken gelden, was een zware klap voor de medewerkers van de sociale restaurants "Lizette" en "Lucien". Letterlijk: één van de twee gebouwen moest gesloopt worden en het is onzeker of het tweede te redden valt. Er raakte ook een begeleidster zwaargewond. Maar ook figuurlijk kwam het nieuws aan als een bom. Het overgrote deel van de mensen die in de twee restaurants werken, heeft een mentale beperking. En hun job was een belangrijke houvast. Twee moeders van medewerkers hebben daarom beslist om een crowdfunding te organiseren in de hoop om de twee zaken her op te starten.



"Het zou inderdaad goed zijn mochten die twee restaurants snel kunnen heropenen", vertelt Marijke Coucke, de mama van Griet. "De jongeren die bij "Lizette" en "Lucien" werkten worden zeer goed opgevangen door de vzw Duinenhelm, de organisatie achter beide zaken. Na het drama was er slachtofferbegeleiding en op de momenten waarop onze kinderen normaal gingen werken, zijn er nu ontspannende activiteiten. We zijn daar zeer dankbaar voor, maar het compenseert niet wat het werk in die restaurants voor Griet, Babette en hun collega's betekende. "Lucien" en "Lizette" waren hun kans om te tonen dat ook zij een rol kunnen spelen in het dagelijks leven. Ze vonden dat erg belangrijk. En die mogelijkheid zijn ze nu kwijt. Een herstart zou, denken wij, ook het sluitstuk kunnen zijn van het rouwproces dat onze kinderen doormaken."