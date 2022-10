De Watergroep wil in Sint-Truiden afvalwater zuiveren tot drinkwater: “De technologie bestaat al in de ruimtevaart”

“We willen kijken of we het gezuiverd afvalwater van het afvalwaterzuiveringstation Aquafin van Sint-Truiden kunnen gebruiken om er in de toekomst drinkwater van te maken ”, zegt Kathleen Deschepper van De Watergroep. “Omdat we een klimaatrobuuste watervoorziening willen uitbouwen, en dat we daarbij ook willen kijken naar andere drinkwaterbronnen. Naast de klassieke bronnen, oppervlaktewater en grondwater.”