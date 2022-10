Is de daling aan interimkrachten een voorbode voor een zware recessie? "Er komt een moeilijke periode aan"

"Ons land stevent af op een kleine, niet erg diepe recessie", vertelt Koen De Leus, hoofdeconoom bij BNP Paribas Fortis, in "De ochtend". Die voorspelling doet hij op basis van een daling in het aantal interimkrachten. Vorige maand waren er volgens de sectororganisatie van uitzendarbeid Fedargon minder interimmers aan het werk in vergelijking met een jaar geleden.

"Men gaat kijken naar interimkrachten om dergelijke voorspellingen te doen, omdat zij het laatst actief werden in onze economie en ook het eerst de arbeidsmarkt zullen verlaten." Een daling van het aantal interimcontracten is dus een vroege indicator van een slabakkende economie. Bedrijven in moeilijkheden zullen eerst werknemers met een interimcontract aan de deur zetten en daarna pas mensen die vast in dienst zijn.