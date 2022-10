Druiven oogsten op 24 meter hoog dak in Hasselt: “Meer groen in de stad en veel zon voor de druiven"

“Het is voor ons ook een experiment om te kijken of we daken kunnen inzetten om aan wijnbouw te doen in een stad”, verklaart Jo Berben van a2o-architecten, wiens kantoor in het gebouw onder de druivenstokken ligt. Berben ziet het experiment dan ook als een stap vooruit: “Het is een uitdaging om steden klimatologisch leefbaar te houden. De bladeren houden de zon tegen, en maken dat het gebouw dus minder snel opwarmt. Hopelijk kunnen we volgend jaar uitbreiden naar omliggende gebouwen. Maar sowieso gaan we eerst een receptie doen met wijn van onze eigen druiven!”