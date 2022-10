Emir van Qatar heeft genoeg van de "ongeziene kritiek en laster" rond het WK voetbal

Qatar, het Arabische emiraat dat het wereldkampioenschap voetbal eind dit jaar mag organiseren, heeft sinds de bekendmaking daarvan bakken kritiek over zich heen gekregen. Niet geheel onterecht, zo blijkt. Volgens de Britse krant The Guardian zouden al zeker 6.500 gastarbeiders omgekomen zijn tijdens de bouw van de stadions en hotels voor het kampioenschap. Dat cijfer ligt wel ter discussie. Qatar zelf spreekt van 40 doden. Het ILO (Internationale Arbeidsorganisatie) heeft weet van 50 arbeidsongevallen in 2020. Daar horen de mensen niet bij die overleden zijn aan de hitte of aan corona.

Ook de verkiezing van Qatar als gastland zou niet helemaal koosjer verlopen zijn. Er is sprake van corruptie en omkoping. Volledig onterecht, zo meent de emir van Qatar Tamim bin Hamad Al Thani in een televisietoespraak. "We hebben in deze situatie vanaf het begin te goeder trouw gehandeld", meent hij.