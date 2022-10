"Een rolmodel meer is beter dan een minder": auteur schrijft boek over vijftig Vlaamse vrouwen om kinderen te inspireren

"Ik heb een boek geschreven voor kinderen om hen te laten dromen", zegt Karen Hellemans. Ze heeft een kinderboek geschreven, "Er was eens een dapper meisje", waarin vijftig Vlaamse vrouwen vertellen over hun job in een vaak door mannen gedomineerde sector. Piloot, schrijnwerker, IT-expert, ze passeren allemaal de revue. "Het is belangrijk in de talentontwikkeling van een kind hen zoveel mogelijk aan te reiken. Een rolmodel meer is beter dan één minder."