Extra jaar tijd om oude woning te verkopen bij ingrijpende renovatie van nieuwe woning

Kopers van een enige woning betalen in Vlaanderen sinds dit jaar 3 in plaats van 6 procent registratierechten. Voor wie kiest voor een grondige energetische investering zakte het tarief naar 1 procent. Kopers kunnen enkel genieten van de verlaagde tarieven als ze geen eigenaar zijn van een andere woning of bouwgrond, of hun huidige woning of bouwgrond binnen de twee jaar verkopen. Bij de verlaagde registratierechten aan 1 procent komt er nu opnieuw een extra jaar bij, zo schreef ook De Tijd.