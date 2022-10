Geen nieuwe besmettingen met apenpokken in België: is de uitbraak van het virus voorbij?

Het apenpokkenvirus is (voornamelijk) overdraagbaar via nauw lichamelijk contact en veroorzaakt griepachtige symptomen. Meestal gaat de ziekte gepaard met typische huidletsels die vergelijkbaar zijn met waterpokken, en pijnlijk kunnen zijn. Meestal gaat de ziekte vanzelf over na 2 tot 3 weken.

In België zijn tot nog toe 785 mensen besmet. Het gaat om 410 gevallen in Vlaanderen, 282 in Brussel en 93 in Wallonië. De grote meerderheid zijn mannen die het virus vooral via seksueel contact opliepen. Er zijn ook twee gevallen gemeld bij kinderen: een kind jonger dan drie en een kind tussen 12 en 16 jaar. Er is één sterfgeval bekend bij iemand met onderliggende gezondheidsproblemen.