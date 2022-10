Wintercircus in Gent dient een klacht in bij de politie na actie die oproept tot boycot WK voetbal

Onbekende actievoerders hebben vanmorgen stickers aangebracht aan de verschillende ingangen van het Wintercircus in Gent. Het pas gerenoveerde gebouw is in november en december het decor voor de sportuitzendingen van de openbare omroep over het wereldkampioenschap voetbal in Qatar. Dat is duidelijk niet naar de zin van enkele tegenstanders. Met stickers roepen ze op tot een boycot van het voetbaltoernooi. "We beschouwen dit als vandalisme en dienen een klacht in. We halen alle stickers vandaag ook nog weg", laat Sogent in een reactie weten.