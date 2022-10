Gentse kerk stelt uniek erfgoed tentoon: "Stukje doornenkroon en splinters houten kruis Jezus" 

Het topstuk van de tentoonstelling is “De heilige doorn”. Het is een kleinood van amper 20 centimeter uit goud, email en kristal. Er zit een stukje doorn in verwerkt dat wordt toegeschreven aan de doornkrans die Jezus droeg bij zijn kruisiging. Het relikwie was in de 13e eeuw nog in het bezit van de Schotse koninklijke familie. Mary Stuart schonk hem via een graaf aan de jezuïetenorde. Het relikwie werd door de eeuwen heen versierd, pas in de 18e eeuw is het in Gent beland. Vanaf de 19e behoort het tot de collectie van de kerk.