"Ik kreeg mijn gestolen identiteitskaart terug, en sindsdien beschouwt Interpol mij als een crimineel"

Marie-Claire is flink aangedaan door de hele situatie. "En dan is er nog het financiële verlies: er is absoluut nog geen zekerheid of we het geld van onze reis ooit zullen terugzien. De politie is wel verzekerd voor fouten, maar niemand weet voorlopig of wij in aanmerking komen voor een compensatie. Ons recht op vakantie is ons ontnomen door de lokale politie."

Het enige positieve aan de hele zaak? "We weten nu tenminste wat er moet gebeuren wanneer een eID geseind is", zegt Marie-Claire. "De politie moet ze vernietigen. En wanneer er aangifte gedaan wordt, moeten ze de kaart laten seinen én op inactief zetten. Dat laatste was bij mij niet gebeurd, waardoor ik niet doorhad dat iets mis mee was."