Grote cannabisplantage opgerold in centrum van Temse

Het is niet de eerste keer dat het pand dienst doet om een plantage in onder te brengen. Ruim twee jaar geleden werd er al eens een plantage met zo'n 2.000 planten aangetroffen. Ook deze keer werd een grote hoeveelheid planten aangetroffen. De civiele bescherming is momenteel ter plaatse om de plantage op te ruimen. Twee mensen zijn opgepakt, zij moeten morgen voor de onderzoeksrechter verschijnen die zal beslissen over hun aanhouding. Het is nu al de vierde cannabisplantage op vijf dagen tijd die in het Waasland wordt ontdekt.