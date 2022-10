Eerste water uit de Westerschelde stroomt de Hedwigepolder in

Wat is de Hedwigepolder?

De Hedwigepolder is een onderdeel van het Verdronken Land van Saefthinghe dat in het begin van de 20e eeuw op het water is gewonnen. De polder is vernoemd naar Hedwige de Ligne, hertogin van Arenberg. De polder is ruim 300 hectare groot, waarvan het leeuwendeel Nederlands grondgebied is.