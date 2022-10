Hoe kunnen we voorkomen dat voetbalhooligans door de mazen van het net glippen?

"Het is inderdaad zo dat bepaalde supporters heel creatief zijn in het binnensmokkelen van onder andere vuurpijlen", zegt Hardyns. "Het probleem is dat stewards, vaak vrijwilligers, maar een beperkte opleiding krijgen en eigenlijk niet zo grondig mogen fouilleren en ook niet in zakken mogen kijken. Daardoor zijn ze gewoon niet in staat om alles te vinden."

"De politie mag dat wel, maar je kunt je afvragen of dat haar kerntaak is. Je kunt wel bewakingsondernemingen inschakelen. Die zijn professioneler georganiseerd en die bewakers mogen ook meer dan stewards. In Engeland zie je dat die aanpak een effect heeft. Bepaalde wantoestanden gebeuren daar niet meer."