Internationaal Atoomagentschap onderzoekt Oekraïense installaties na beschuldigingen van Rusland over ontwikkeling van "vuile bom"

Welke installaties het team van het Atoomagentschap zal onderzoeken, is niet bekendgemaakt. IAEA-directeur-generaal Rafael Grossi gaf wel aan dat de twee installaties al geregeld zijn onderzocht door zijn organisatie, een van de twee vorige maand nog.

De experten van het IAEA zullen op zoek gaan naar "niet aangegeven nucleaire activiteiten". Ze doen dat op vraag van de Oekraïense regering, allicht als antwoord op de Russische beschuldiging dat Oekraïne aan een "vuile bom" werkt, een bom waarbij radioactieve of andere giftige stoffen vrijkomen.

Rusland vraagt dat de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties bijeenkomt over de zaak. Volgens de Russische regering zit Oekraïne in de laatste fase van de ontwikkeling van zo'n bom. Bewijzen daarvoor gaf Rusland niet. In een brief aan VN-secretaris-generaal António Guterres schrijft Rusland dat het het gebruik van zo'n bom zal beschouwen als nucleair terrorisme. Rusland vraagt Guterres om al zijn invloed aan te wenden om het gebruik ervan te voorkomen.