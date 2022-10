Inbreker die apotheken viseerde "na gebroken hart" krijgt 50 maanden cel

De vijftigjarige man had de voorbije twee jaar doorheen heel België getrokken en daarbij in totaal 28 maal ingebroken of dat op zijn minst geprobeerd. In 27 gevallen ging het om een apothekerszaak waar hij had toegeslagen en bij zijn wapenfeiten ging de man steevast op dezelfde manier te werk. Hij wrikte een riooldeksel of kelderrooster los en gooide dit door de deur of een van de ramen van de apotheker. In Vlaams-Brabant sloeg de vijftiger onder meer toe in Londerzeel en Sint-Genesius-Rode.



Aan de hand van camerabeelden en DNA-stalen kon de vijftiger uiteindelijk geïdentificeerd en opgepakt worden, waarna de speurders via telefonie-onderzoek een link konden leggen met alle inbraken waarvoor de man in aanmerking kwam.

Bij zijn verschijning voor de rechtbank verklaarde de man dat hij uit liefdesverdriet had gehandeld. "Mijn vrouw had me verlaten en ik was depressief", klonk het. "Ik wist eigenlijk niet wat ik deed." Zijn advocaat verduidelijkte: "Zijn echtgenote heeft hem twee jaar geleden plots verlaten, waarna hij alles heeft achtergelaten en door Europa is beginnen trekken. Toen zijn geld op was, is hij beginnen inbreken."

De verdediging pleitte voor een gevangenisstraf met uitstel, maar daar had de rechtbank geen oren naar.