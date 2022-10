Presentator James Corden wil zich nu persoonlijk excuseren na schofferen van restaurantpersoneel en hoopt dat hij nog binnen mag

Gisterenavond kwam Corden op de hetze toch terug in zijn eigen "The late late show". Zijn vader had hem afgelopen weekend geadviseerd alles simpelweg uit te leggen. "Kijk, als je een vergissing begaan hebt, moet je je verantwoordelijkheid opnemen", stak Corden van wal. Hij legde in de show zijn "frustraties" uit waarna bleek dat echtgenote Julia allergisch is voor bepaalde voedingsstoffen en dat nochtans aan het restaurantpersoneel gezegd was.



"Ik dacht dat ik niets verkeerd had gedaan. De waarheid is dat ik onbeleefd was en dat is verkeerd. Het was overbodige commentaar." Corden wijst erop dat hij lastige situaties in de horeca begrijpt. "Ik heb jaren shiften gedraaid in restaurants", aldus Corden.