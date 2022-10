Jongeman die in Nieuwpoort raampjes van voordeuren kapot sloeg, is opgepakt

De bewoners van de Artanalaan in Nieuwpoort waren er niet gerust in de voorbije weken. Ze kregen er een paar keer nachtelijk bezoek van een jongeman. Eerst scheen hij met een zaklamp hun huizen binnen. Daarna maakte hij de raampjes kapot van een drietal voordeuren. Na de feiten kwam de politie ter plaatse, maar de man kon telkens vluchten.

Na onderzoek kon hij uiteindelijk toch worden opgepakt. Dat was onder meer te danken aan de camerabeelden, waarop hij nu en dan duidelijk te zien was. Na ondervraging bleek dat hij eigenlijk uit was op de autosleutels van de bewoners. De bedoeling was die te stelen en dan weg te rijden met de wagen. Het gerecht besliste dat de man voorlopig aangehouden blijft. De bewoners van de Artanlaan reageren opgelucht.