Kinderdagverblijf Uk & Puk opent opnieuw na 2 maanden, gemeente Schilde neemt uitbating over

De kinderen uit Schilde die bij kinderdagverblijf Uk & Puk waren ingeschreven, zitten nu allemaal in noodopvang bij andere kinderdagverblijven van de gemeente. Vanaf 7 november kunnen ze opnieuw terecht bij Uk & Puk, dat van naam verandert in 't Zandmannetje. De kinderen die niet in Schilde wonen, konden geen gebruik maken van die noodopvang, "omdat we al met wachtlijsten zitten", zegt schepen Marian Van Alphen. Maar ook zij zullen terug een plaats krijgen in 't Zandmannetje.