Taaltest bij kleuters: "Veel extra werk voor de school, maar het helpt om nog meer bewust te werken rond taal"

Zo meteen meer over de bevindingen van de onderwijsinspectie. Maar eerst nog eens uitleggen wat die KOALA-test precies inhoudt. In het kader van het devies “meten is weten”, test deze screening de luistervaardigheid van kleuters. In het eerste deel krijgen ze individueel doe-, zoek- en kiesopdrachten zoals “ neem de hoepel en ga er in zitten” of “zet het meisjespopje hoger op de trap dan de jongen”.

Bedoeling is om na te gaan of de kleuters de opdrachten begrijpen en ze ook kunnen uitvoeren. In het tweede deel vullen de leerlingen in kleine groepjes opdrachtboekjes in. De kinderen krijgen een score met kleuren: groen, oranje en rood. Wie rood scoort, krijgt een taaltraject aangeboden waar intensief wordt gewerkt op de Nederlandse taal.