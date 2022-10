Koperdieven vernielen twee graven op begraafplaats van Bever: "Bijna een verloren strijd"

Het is Paul Maesfrancx van de kerkfabriek van Bever die de vernielingen en diefstallen ontdekte tijdens zijn ronde op de begraafplaats. "Volgens mij is het 's nachts gebeurd, want overdag is het heel moeilijk om zoiets te doen zonder gezien te worden", vermoedt Paul. Eén van de graven die beschadigd werden, was afgelopen zomer pas gerestaureerd omdat het op een lijst staat van waardevolle graven. "Dit jaar hebben we een tiental zerken hersteld met de steun van de provincie Vlaams-Brabant. En net één van dié graven is nu alweer beschadigd", legt Paul uit aan Radio2 Vlaams-Brabant. Koper wordt geregeld gestolen omdat het een waardevol metaal is dat snel een aardige som kan opleveren. Ook de spoorwegen worden geregeld geteisterd door koperdieven.