Koningin Mathilde bezoekt graftombe van familie Sapieha in Vilnius, haar machtige voorouders uit de 16e eeuw

Het gaat om rechtstreekse voorouders van de Belgische koningin. Mathildes grootmoeder, langs moeders kant, was namelijk Sofia Sapieha. Sofia werd in 1919 in Polen geboren, trouwde in 1942 met Leon Komorowski en kreeg zes kinderen, onder wie dus Mathildes moeder Anne Komorowska. De familie besliste in 1957 om Polen te verlaten en kwam via Congo uiteindelijk in België terecht.