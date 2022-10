Meer expo's dan er dagen in de herfstvakantie zijn: dit zijn onze tips

Er zijn mysterieuze enorme eieren gesignaleerd in Knokke, op de zeedijk of in de tuin van cultuurcentrum Scharpoord, waar een “Walking Egg” kippenpoten heeft gekregen. Koen Vanmechelen, de kunstenaar die in al zijn projecten op zoek is naar de “oerkip”, palmt Knokke in. Tussen internationale projecten door. “Cosmopolitan Renaissance” toont tekeningen, sculpturen, video’s, installaties. Kinderparcours en workshops inbegrepen. Tot 15 januari in CC Scharpoord in Knokke.