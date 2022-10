Vlaams minister Crevits gaat vanaf 14 november weer aan de slag: "Ze kijkt uit naar haar terugkeer"

Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits (CD&V) werd, eind september, onwel tijdens de moeilijke Vlaamse begrotingsonderhandelingen. Ze werd voor de zekerheid naar het ziekenhuis overgebracht. Het leek al snel wat beter te gaan, maar haar dokter oordeelde dat ze, in haar eigen woorden, "te lang en te diep in het rood was gegaan" en dat ze voor een langere periode rust nodig had. Ze moest minstens 4 weken thuis blijven.