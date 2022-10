Komende nacht gaat de wintertijd in: zijn nieuwe tijdzones in Europa de oplossing om met het gemorrel aan de tijd komaf te maken?

Fenomeen van alle tijden

Veel mensen denken dat ons land altijd al in dezelfde tijdzone zit als de rest van het Europese vasteland of dat het gemorrel aan de tijd in de jaren 70 begon toen België samen met heel wat andere landen de zomertijd invoerde. Niks is minder waar.

Tot aan de Eerste Wereldoorlog liep de tijd in België samen met die van het Verenigd Koninkrijk. Het was de Duitse bezetter die de klok bij ons een uur vooruitdraaide zodat de tijd zou samenvallen met die in Duitsland. Bovendien voerde diezelfde Duitse bezetter in 1916 de zomertijd in, waardoor de klok nogmaals met een uur vooruitging.

Na de oorlog keerde België terug naar het "Engelse uur", al bleef de zomertijd bestaan. Toen Duitsland onze streken in 1940 opnieuw bezette, verplichtte het land ons andermaal om de klok een uur vooruit te draaien zodat die wederom synchroon zou lopen met die in Duitsland. Opmerkelijk: na de Tweede Wereldoorlog bleef deze regeling bestaan. De zomertijd verdween in 1946, om in de jaren 70 zijn herintrede te maken.

Meer over deze wisselingen met de tijd doorheen de tijd vind je in dit artikel.