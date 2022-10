Slecht nieuws voor wie aan pensioensparen doet: fondsen lijden gemiddeld 13 procent verlies (al is dat niet noodzakelijk een drama)

Een kleine opfrissing voor wie dat nodig heeft: wie bovenop haar of zijn wettelijk pensioen en het aanvullend pensioen via de werkgever of als zelfstandige nog een extra cent opzij wil zetten, kan kiezen voor een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds. Het grote verschil tussen beide is het risico dat je neemt.

Bij een pensioenspaarverzekering ken je op voorhand het jaarlijkse minimumrendement (en maak je daarenboven kans op een winstbonus). Bij een pensioenspaarfonds is je rendement afhankelijk van de beursevolutie. Het fonds belegt immers in aandelen en obligaties. Het risico is dus groter, maar het opwaarts potentieel ook.