Gevangenispersoneel Sint-Gillis staakt na aanval op cipier: "Elke week agressie hier"

De personeelsstaking in de gevangenis van Sint-Gillis is maandagavond om 22 uur begonnen, nadat een chef werd aangevallen door een gedetineerde. "De man is zwaar verbrand geraakt door een aanval van een gedetineerde. Hij is naar het ziekenhuis gebracht", meldt een personeelslid. De man kaart de wekelijkse agressie aan van gedetineerden op het personeel. "Dat heeft te maken met de overpopulatie, een oud zeer waar al maanden geen gevolg aan wordt gegeven", klinkt het.

De staking is sinds maandagavond 22 uur aan de gang en duurt nog tot woensdagavond 22 uur.