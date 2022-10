Politie Denderleeuw gaat systematisch identiteitscontroles uitvoeren in stationsbuurt

Het burgemeestersbesluit geldt voor een maand en kan eventueel verlengd worden. In die periode wil de politie een zicht krijgen op wie de feiten pleegt. "Zo gaan we hopelijk kunnen zien of het altijd dezelfde daders zijn of steeds verschillende. Nu weten we wel al dat een groot deel van die aanwezigen vaak niet van Denderleeuw zelf zijn. Het station is eerder een verzamelpunt. Maar dat willen we dus in kaart brengen en ook bekijken of de mensen die we daar aantreffen al gekend zijn door politie of gerecht", besluit Jo Fonck.