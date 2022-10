Protest tegen lezing Filip Dewinter (Vlaams Belang) op UAntwerpen, rector Van Goethem verdedigt vrije meningsuiting

De UAntwerpen laat weten dat de lezing kan doorgaan. "De vrijheid van meningsuiting is het fundament van de democratie", zegt rector Van Goethem aan Radio2 in Antwerpen. "Deze vrijheid kent beperkingen in het strafrecht, maar preventieve censuur is niet mogelijk. Studenten kunnen dus een lezing organiseren aan de Universiteit Antwerpen, op voorwaarde dat er ook tegensprekelijk debat is." Van Goethem nodigt iedereen expliciet uit om met Dewinter debat te gaan. "Wie aanstoot neemt aan de stellingen die in deze lezing wellicht zullen worden verdedigd, wordt met aandrang uitgenodigd om present te geven en tijdens of na de lezing de spreker te bestoken met alle mogelijke kritische vragen."