Twee politieagenten en een brandweerman gewond bij nieuw protest tegen circulatieplan Schaarbeek, gemeentebestuur stuurt plan bij

Schaarbeek wil het circulatieplan behouden, maar heeft wel al een kleine wijziging in de bewuste Berenkuilwijk doorgevoerd. Het Good Move plan wordt er tijdelijk 'bevroren' tot in maart 2023. Het gemeentebestuur lijkt zo deels toe te geven aan het geweld. "We keren niet terug op de principes, maar we passen het project vandaag al aan", klinkt het bij het kabinet van burgemeester Cécile Jodogne (DéFI).

Concreet wordt de filter aan het Paviljoenplein geopend in de richting van het Liedtsplein. De gemeente meldt dat ze dagelijks evaluaties blijft uitvoeren en openstaat voor verdere wijzigingen. "De gemeente heeft nog nooit zoveel gecommuniceerd als in dit dossier en in deze wijk, maar we horen dat het nog niet genoeg is en dat veel bewoners zeggen dat ze niet geïnformeerd zijn over de uitvoering. Er zal aanvullende en meer persoonlijke communicatie worden opgezet om de burgers bewust te maken van het project."