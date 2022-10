Al ruim 5.000 vluchtelingen en migranten omgekomen op weg naar Europa sinds vorig jaar

De meeste daarvan vonden plaats in de Middellandse Zee, maar ook aan de Turks-Griekse grens. Aan de grens tussen Wit-Rusland en Polen zouden minstens 4 doden zijn gevallen. Het gaat in al deze gevallen waarschijnlijk opnieuw om een onderschatting, want zelfs voor de IOM is het bijna onmogelijk om het geweld te documenteren. Veel landen schermen de gegevens af, ook al door de sterk gepolitiseerde context.

Missing Migrants Project zegt ook dat de identificatie van slachtoffers in Europa beduidend lager ligt dan in andere delen van de wereld. Van ruim 17.000 mensen die op weg naar Europa omkwamen na 2014, is zelfs de nationaliteit niet bekend. Een oplossing is volgens de IOM alleen mogelijk door de autoriteiten van de landen erbij te betrekken.