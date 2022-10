Sint-Niklaas op zoek naar hondenlosloopweide want honden mogen niet op schapenweide

De stad Sint-Niklaas gaat nu op zoek naar een andere plek in Nieuwkerken om een hondenlosloopweide in te richten. Schepen Bart De Bruyne (Groen): "We willen de hondeneigenaars in Nieuwkerken ook wel tegemoet komen want zij hebben nood aan een ruimte om hun hond te kunnen uitlaten. Vandaar dat we op zoek gaan naar een geschikte locatie. We hebben al enkele plekken op het oog. We willen die nu samen met de hondeneigenaars en de buurtbewoners bekijken en tegen begin 2023 hopen we de nieuwe hondenlosloopweide in Nieuwkerken te kunnen openen." Het is de ambitie van de stad om in elke deelgemeente een hondenlosloopweide te hebben. Dus ook in Belsele wordt er nog een geschikte plek gezocht.