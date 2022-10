We scrollen en swipen steeds vaker achter het stuur en dat is nog gevaarlijker dan bellen

We bellen in de auto vaker met een handenvrije kit dan in 2013, maar bestuurders die de smartphone gebruiken, doen dat vaker om te scrollen of berichtjes te sturen of te lezen, wat (nog) gevaarlijker is dan gewoon bellen achter het stuur. Dat blijkt uit een grootschalige steekproef van het verkeersinstituut Vias. De situatie is iets beter in Vlaanderen dan in Wallonië en Brussel, mogelijk omdat er hier vaker boetes worden uitgeschreven. Vias pleit daarom voor slimme camera's om de pakkans te verhogen, want gsm-gebruik in de auto blijft een killer in het verkeer.