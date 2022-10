Vlaanderen subsidieert sportsessies voor bedrijven op de werkvloer: "Fittere werknemers zijn minder vaak ziek"

Vlaanderen wil dat werknemers van bedrijven meer bewegen en sporten. Daarom start er vandaag een nieuw gesubsidieerd project van sportsessies op de bedrijfsvloer. Bedrijven betalen 200 euro (exclusief BTW) voor een sessie met een marktwaarde van ongeveer 1.500 euro. De sportmomenten zijn geschikt voor 45 personen en worden worden gespreid over twee dagen. De aanwezigheid van het management in sportkledij is vereist.